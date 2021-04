Premiere für den Hyundai Kona N

Mit dem Kona N bringt Hyundai viel Sportlichkeit in die kleine SUV-Klasse. Optisch besticht der Kona N mit einem noch dynamischeren und bulligeren Look. Die aerodynamisch optimierten Anbauteile stehen ihm sehr gut, und man merkt ihm schon im Stand die Leistung an.

Angetrieben wird er nämlich vom bewährten 2,0 Liter T-GDI mit 280 PS (205 kW). Der neue Kona N benötigt nur 5,5 Sekunden um aus dem Stand heraus auf Tempo 100 km/h zu sprinten. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h.

Serienmäßig wird über ein 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe geschalten, der Fahrer kann zudem aus verschiedenen Fahrmodi wählen. Natürlich sind auch Fahrwerk und Federung ganz auf Sportlichkeit getrimmt.

Im Innenraum zeigt sich der schnelle Kona ebenfalls von einer sehr sportlichen Seite und kann mit speziellen Sportsitzen, einem Digitaltacho und einem 10,25″-Touchscreen aufwarten.

Für viel Sicherheit sorgen alle für die Baureihe verfügbaren Assistenzsysteme, bis hin zum adaptiven Tempomat oder dem Querverkehrsassistenten hinten. Einen Preis hat Hyundai leider noch nicht verraten.