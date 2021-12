Rimac Concept_One im Petersen Automotive Museum

Der Rimac Concept_One steht im Mittelpunkt der Bühne der neuen Hypercar-Ausstellung im weltberühmten Petersen Automotive Museum in Kalifornien. Zusammen mit bahnbrechenden Ikonen wie dem Bugatti Veyron und dem Koenigsegg Agera RS erforscht die Ausstellung das jüngste Phänomen von Autos, deren Leistung so außergewöhnlich ist, dass sie über den Bereich des Supersportwagens hinausgehen und in den Bereich des Hypercars fallen.

Hypercars: The Allure of the Extreme

Die neue Ausstellung „Hypercars: The Allure of the Extreme“ (Der Reiz des Extremen) wurde am 4. Dezember eröffnet und soll zeigen, wofür Hypercars stehen und warum sie die weltweite Automobilwelt weiterhin in ihren Bann ziehen.

Sie ist nur ein Teil des Museums, das als „das größte Automobilmuseum der Welt“ bezeichnet wird und eine der größten jemals zusammengetragenen Sammlungen beherbergt, die von Klassikern über moderne Rennwagen bis hin zu den modernsten Elektrofahrzeugen der Zukunft reicht.

Bei dem ausgestellten Concept_One handelt es sich um das allererste jemals produzierte Exemplar, das sich im Besitz des US-Amerikaners Paul Runge befindet, der der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben wollte, das Hypercar in natura zu sehen.

Hypercar Concept_One

Das Concept_One war Mate Rimacs erstes von Grund auf neu gebautes Auto, das das Potenzial der elektrischen Technologie in der Welt der automobilen Leistung demonstrieren sollte. Das Concept_One entstand aus dem Engagement von Rimac, die Grenzen der Technologie und des elektrischen Antriebsstrangs zu erweitern. Es sollte nicht nur die Performance-EV-Plattform verändern, sondern auch beweisen, dass ein elektrischer Antriebsstrang ein Auto nicht nur schneller, sondern auch aufregender machen kann.

Das Concept_One, das der Welt 2016 in Serienform vorgestellt wurde, basierte auf völlig neuen Antriebssystemen und einer von Rimac selbst entwickelten Originalplattform. Angetrieben von vier magnetischen Elektromotoren – einer für jedes Rad – mit einer Gesamtleistung von 900 kW/1224 PS und 1600 Nm Drehmoment aus 8450 Batteriezellen, wurde das Concept_One bald als eines der schnellsten Straßenautos anerkannt und schlug zu dieser Zeit viele Hypercars von der Strecke. Es kann in nur 2,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen, in 6 Sekunden auf 200 km/h und in 14 Sekunden auf 300 km/h.

Das Concept_One trug auch dazu bei, die Grundlagen für das neueste vollelektrische Hypercar von Rimac Automobili, den Nevera , zu schaffen. Obwohl kein einziges Bauteil aus dem Concept_One übernommen wurde, half die Erfahrung dem Team von Rimac Automobili, einige der Technologien des Concept_One weiterzuentwickeln, darunter das Rimac All Wheel Torque Vectoring und ein Vier-Motoren-Antriebsstrang, der von einer 120-kWh-Batterie gespeist wird.

Rimacs nächste Generation, der Nevera, ist das technologisch fortschrittlichste Hypercar der Welt und das am schnellsten beschleunigende Serienfahrzeug, das von seinen 1.914 PS starken Motoren in 9,3 Sekunden auf 300 km/h beschleunigt wird - fast fünf Sekunden schneller als das Concept_One.

Hypercar des 21. Jahrhunderts

„Mit dem Concept_One wollten wir nicht einfach eine elektrische Version eines bestehenden Hypercars entwickeln. Wir wollten das Hypercar des 21. Jahrhunderts erschaffen. Dass er in einem der renommiertesten Automobilmuseen der Welt Rad an Rad mit anderen legendären Hypercars steht, ist eine große Ehre für uns.

Und da nur acht Exemplare gebaut wurden, bietet diese Ausstellung den Besuchern einen seltenen Blick auf das Auto, auf dem so viel von unserem Wissen und unserer Technologie beruht.

Das Concept_One ist ein absolut entscheidender Teil der Geschichte von Rimac Automobili , und obwohl wir seitdem so weit gekommen sind, werden wir immer mit Stolz auf das Concept_One zurückblicken, weil wir geholfen haben, die elektrische Revolution in Gang zu setzen.“ erzählt Mate Rimac, der CEO der Rimac Gruppe.