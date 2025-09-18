Erster Blick auf den Leapmotor B05

Leapmotor hat jetzt einen ersten Blick auf den neuen B05 gegeben. Der sportlich gestaltete Kompaktwagen mit E-Antrieb zeigt sich von einer sehr harmonischen Seite.

Das Design wirkt sehr dynamisch, und der kompakte Stromer verfügt über rahmenlose Türen und eine kraftvolle Optik. Bei einer Länge von 443 cm soll er auch den Passagieren viel Platz bieten.

Der B05 ist dabei ganz für den Geschmack des europäischen Markts konzipiert worden, in China sind Hatchbackmodelle wie der B05 nicht sehr beliebt.

Werbung

Details sind noch unklar

Bislang hat Leapmotor noch keinen Blick in den Innenraum gewährt, man kann aber davon ausgehen, dass der B05 sich bei der Innenraumgestaltung am B10 orientieren wird.

Auch technische Daten hat man noch keine Details verraten, aber auch hier wird die Verwandtschaft zum B10 zu erkennen sein. Der Marktstart wird 2026 erfolgen.