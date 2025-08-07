Den Leapmotor B10 kann man ab jetzt bestellen

Mit dem B10 bringt Leapmotor nun eine dritte Baureihe nach Österreich, das Design ist dabei dem großen Bruder C10 sehr ähnlich und wirkt überaus modern und ansprechend.

Bei einer Länge von 451,5 cm soll der B10 auch viel Platz für die Passagiere haben, der Innenraum zeigt sich optisch von einer sehr freundlichen Seite und hat serienmäßig einen 14,6″-Touchscreen an Bord.

Angetrieben wird der kompakte SUV von einem 218 PS (160 kW) starken Elektromotor, der über ein maximales Drehmoment von 240 Nm verfügt.

Werbung

Zwei Batterien stehen beim Leapmotor B10 zur Wahl

Der Sprint von 0 auf 100 km/h wird in 8,0 Sekunden erledigt, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 170 km/h elektronisch begrenzt. Die Kunden können zwischen zwei Batterien wählen.

Das Basismodell hat eine 56,2 kWh-Batterie an Bord, die für bis zu 361 Kilometer Reichweite sorgen soll. Alternativ steht eine 67,1 kWh-Batterie zur Verfügung, die bis zu 435 Kilometer Reichweite ermöglichen soll.

Via DC-Schnellladestation kann man die Batterien mit bis zu 168 kW laden. Das Basismodell des Leapmotor C10 ist ab sofort zum Preis von 29.900,- Euro inklusive Steuern bestellbar.