Leapmotor T03 im Test

Die neue chinesische Automarke Leapmotor wird in Europa über Stellantis vermarktet, womit man den Vorteil einer altbekannten Vertriebsstruktur hat.

Technisch geht man bei Leapmotor aber eigene Wege, die Fahrzeuge basieren auf eigenen Plattformen. Mit dem T03 hat der chinesische Hersteller ein Einstiegsmodell im Programm, das durch einen attraktiven Preis die E-Mobilität erschwinglich machen soll.

Beim Design setzt man auf einen sehr niedlich wirkenden Look, was dem Kleinwagen sehr gut steht. Er wirkt modern, aber nicht futuristisch und fügt sich harmonisch ins Straßenbild ein.

Der Einfachheit halber gibt es den T03 nur in einer einzigen Variante ab 18.990,- Euro, im Preis enthalten ist schon eine gute Basisausstattung.

Unter anderem gibt es eine Klimaanlage, einen 10,1“-Touchscreen, 15“-Leichtmetallfelgen, ein Panoramadach und ein gutes Assistenzpaket inkl. adaptivem Tempomat.

Der Innenraum zeigt sich auf das Nötigste reduziert, ein 8“-Digitaltacho informiert den Fahrer über alles Wichtige, über den 10“-Touchscreen wird so gut wie alles gesteuert.

Leider ist der Touchscreen recht weit unten positioniert, und durch die Neigung wird die Ablesbarkeit bei Sonneneinstrahlung stark beeinträchtigt.

Nicht ganz einfache Bedienung im Leapmotor T03

Die Darstellung von Menüs und Navi-Karte ist aber recht gut gelungen, die Bedienung leider nicht. Um zum Beispiel das Licht einzuschalten, muss man recht mühsam mehrere Schritte am Touchscreen durchlaufen, was nicht unbedingt der Sicherheit dienlich ist.

Es ist wirklich verwunderlich, dass bei der Regulierungswut der EU so etwas überhaupt möglich ist, normalerweise kann man das Licht blind in 0,3 Sekunden aktivieren, was auch sinnvoll ist und bei jedem Auto möglich sein sollte.

Die Lichtautomatik mag ja in Kalifornien wunderbar sein, wo es entweder hell oder dunkel ist, nicht aber bei uns, wo mindestens zwischen Oktober und April wegen düsterer Witterungsverhältnisse das Licht selbst aktiviert werden muss, da es die Automatik nicht macht.

Positiv im Innenraum sind die großen Fächer in den Türen, der mittige Getränkehalter unter dem Touchscreen und die kleine Ablage zwischen Fahrer- und Beifahrersitz.

Die Sitze selbst sind sehr bequem, sofern man nicht zu breit ist, dann sind die Sitze nämlich etwas zu eng. Auf eine Mittelarmlehne muss man leider verzichten, was den Komfort etwas einschränkt.

Eingeschränkt ist auch das Platzangebot, das Lenkrad ist nur in der Höhe verstellbar und der Fahrersitz für groß gewachsene Personen zu wenig weit nach hinten verstellbar. Wer über 170 cm groß ist, sollte unbedingt vorab eine Probefahrt machen und schauen, ob ihm der Platz ausreicht.

Im Fond geht es der Klasse entsprechend ebenfalls sehr eng zu, das Kofferraumvolumen ist mit 210 bis 880 Litern Fassungsvermögen aber akzeptabel.

Ideal für die City

Immerhin ist der T03 als City-Flitzer konzipiert, und das wird auch bei der Motorisierung und der Auslegung von Fahrwerk und Federung deutlich unterstrichen.

Der Elektromotor verfügt über eine Leistung von 95 PS (70 kW) und ist in der Stadt somit ein Hit. Er liefert ein maximales Drehmoment von 158 Nm, wodurch sich der T03 auch sehr spritzig anfühlt.

Ruft man die volle Leistung ab, sprintet man in 12,7 Sekunden aus dem Stand heraus auf Tempo 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h limitiert, was zwar gerade noch ausreicht, um auf der Autobahn das erlaubte Höchsttempo zu erreichen, sich im T03 aber ohnedies deutlich schneller anfühlt.

Denn auch Fahrwerk und Federung sind auf absoluten Komfort und City-Einsatz konzipiert, auf der Autobahn fühlt sich das Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit schon recht instabil an.

Überhaupt sind flott gefahrene Kurven nicht das Wohlfühlgebiet für den kleinen Chinesen, wodurch auch kurvige Bergstraßen kein Vergnügen sind.

Seine Trümpfe spielt der T03 aber in der Stadt aus, wo er mit seiner extremen Wendigkeit wieselflink durch das Getümmel flitzt. Nachdem er auch über große Fensterflächen verfügt und etwas höher gelegt wirkt, ist die Übersichtlichkeit auch sehr gut.

Mit einer Länge von 362 cm können auch sehr kleine Parkplätze noch anvisiert werden, wodurch man in der Stadt schon leichter einen Parkplatz findet.

Reichweite ist überschaubar

In der City wird er auch bei der Reichweite die vom Werk angegebenen 265 Kilometer gut schaffen, die mit der 37,3 kWh-Batterie möglich sein sollen.

Wir sind auch außerhalb der Stadt unterwegs gewesen, haben den wilden Ritt auf der Autobahn gewagt und sind auf eine Reichweite von rund 210 Kilometern gekommen.

Mit einem vom Werk angegebenen Durchschnittsverbrauch von 16,3 kWh ist der T03 auch eher am oberen Ende seiner Klasse angesiedelt.

Bei der Sicherheitsausstattung zeigt er sich aber wie ein Großer, er bietet Fahrassistenzsysteme des Level 2 inklusive adaptivem Tempomat, Spurverlassenswarner, Toten-Winkel-Warner und Spurhalteassistenten.

Auch mit an Bord ist ein Aufmerksamkeitswarner, der jedoch extrem scharf eingestellt und damit sehr nervig ist. Der Blick auf den Rechtskommenden reicht bereits aus, damit er eine Unaufmerksamkeit wittert und mit nervigem Gepiepse reagiert.

In unserem Test hat der Leapmotor T03 gezeigt, dass er die absoluten Grundbedürfnisse der Mobilität durchaus befriedigen kann.

Für jene, die vom Mopedauto auf ein richtiges Auto aufsteigen möchten und vor allem im urbanen Gebiet unterwegs sind, ist der T03 sicher eine spannende Wahl.

Er bietet für ein Auto dieser Größe eine sehr gute Sicherheitsausstattung und ist in der Stadt auch ausreichend motorisiert und sehr komfortabel abgestimmt.

Was uns gefällt:

Die Wendigkeit in der Stadt, die umfangreiche Sicherheitsausstattung, das knuffige Design, der Preis

Was uns nicht gefällt:

Die Bedienung, die Straßenlage, das Platzangebot, der nervige Aufmerksamkeitswarner

Testzeugnis:

Sicherheit: 2

Ausstattung Komfort: 3

Verbrauch: 4

Fahrleistung: 3

Fahrverhalten: 4

Verarbeitung: 2

Platzangebot Fahrer/Beifahrer: 4

Platzangebot Rückbank: 4

Kofferraum: 3

Bedienbarkeit: 4

Ablagen: 3

Übersichtlichkeit: 1

Technische Daten Leapmotor T03

Leapmotor T03 Testwagenpreis ohne Extras € 18.990,00 Testwagenpreis mit Extras € 18.990,00 davon Steuern € 3.165,00 Technische Daten Leistung PS/KW 95/70 Max. Drehmoment Nm 158 Getriebe 1 Gang Automatik Antriebsart Frontantrieb Fahrleistung und Verbrauch 0 – 100 km/h in sek. 12,7 Höchstgeschwindigkeit in km/h 130 Batteriegröße in kWh 37,3 Durchschnittsverbrauch in kWh 16,3 Reichweite in Kilometer 265 Abmessungen und Gewichte Länge in cm 362,0 Breite in cm 162,5 Höhe in cm (inkl. Dachgalerie) 160,5 Radstand in cm 240,0 Kofferraumvolumen in Liter 210 – 880 Leergewicht in kg 995