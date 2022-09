Lincoln zeigt Model L100 Concept

Die Luxus-Division von Ford feiert den 100. Geburtstag der Zugehörigkeit zum Ford-Konzern mit einem Ausblick auf die Zukunft der Marke. Das Model L100 Concept ist dabei sehr futuristisch geworden.

Im Rahmen der Monterey Car Week hat Lincoln die stromlinienförmige Limousine erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das Design soll dabei Stilelemente der Vergangenheit in komplett neuem Licht zeigen.

Der Zugang zum Innenraum soll durch ein komplettes Wegklappen der Seite und nach oben Klappen des Dachs erleichtert werden. Wie das Ganze auf engen Parkplätzen oder in Garagen funktionieren soll, bleibt wohl ein Geheimnis von Lincoln.

Im Innenraum geht es ebenfalls futuristisch zu, dafür sind alle Materialien des Interieurs vegan. Dies soll die Nachhaltigkeit der zukünftigen Lincoln-Modelle unterstreichen.

Auch wenn Ideen wie der vegane Innenraum in die Serie kommen werden, so ist das Fahrzeug selbst ein reines Showcar, welches kaum Chancen hat, jemals in Serie zu gehen.