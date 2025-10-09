Der Polestar 3 erhält für das Modelljahr 2026 umfassende Hardware Updates, die ihn zum stärksten und effizientesten SUV der Marke machen.

Kernstück ist die neue 800 Volt Elektroarchitektur, die nicht nur für bis zu sechs Prozent mehr Effizienz sorgt, sondern auch extrem schnelles DC Laden ermöglicht. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 350 kW ist der Akku in nur 22 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt.

Das Modellangebot umfasst drei Varianten. Der Polestar 3 Rear Motor leistet 245 kW beziehungsweise 333 PS und beschleunigt in 6,5 Sekunden von null auf 100 km/h. Mit seiner 92 kWh Batterie erreicht er bis zu 604 Kilometer Reichweite im WLTP Zyklus.

Polestar 3 Topmodell mit 680 PS

Der Polestar 3 Dual Motor steigert die Leistung auf 400 kW beziehungsweise 544 PS, liefert 740 Nm Drehmoment und spurtet in 4,7 Sekunden auf 100 km/h. Seine 106 kWh Batterie ermöglicht bis zu 635 Kilometer Reichweite. Spitzenmodell ist der Polestar 3 Performance mit 500 kW beziehungsweise 680 PS und 870 Nm Drehmoment. Er schafft den Sprint in 3,9 Sekunden und kommt auf 593 Kilometer Reichweite.

Neben den Antrieben wurde auch die Rechenleistung des Zentralcomputers auf 254 TOPS vervielfacht. Damit steuert er Sicherheitssysteme, Batterie und Assistenzfunktionen noch präziser. Neue Optionen und Pakete vereinfachen zudem die Individualisierung, während die neue Außenfarbe Storm das Design abrundet. Mit diesen Updates wird der Polestar 3 zum technologischen Aushängeschild der Marke.