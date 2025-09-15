Der neue Polestar 5

Polestar erweitert sein Modellprogramm um einen überaus sportlichen Grand Tourer. Das Design ist jenem des Polestar 4 sehr ähnlich, jedoch rangiert die Nummer 5 nochmals deutlich über dem 4er.

Das Fahrzeug ist auf absolute Sportlichkeit getrimmt, bietet aber dennoch im Innenraum ein 4+1 Sitzkonzept an. Spezielle Recaro-Sportsitze bieten für vier Passagiere sowohl eine Sitzklimatisierung als auch eine Massagefunktion.

Der sportliche Charakter zeigt sich auch beim Kofferraumvolumen, welches mit einem Fassungsvermögen von 365 Litern sehr bescheiden ausfällt.

Enorm viel Power im Polestar 5

Dafür steht der Fahrspaß im Mittelpunkt des Polestar 5. Schon das Basismodell verfügt über eine Leistung von 748 PS (550 kW) und beschleunigt in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das maximale Drehmoment liegt bei 812 Nm.

Darüber rangiert der Polestar 5 Performance, der über eine Leistung von 884 PS (650 kW) verfügt und ein maximales Drehmoment von 1.015 Nm liefert. Er erledigt den Paradesprint von 0 auf 100 km/h in 3,2 Sekunden.

Beide Modelle sind bis zu 250 km/h schnell und haben eine 112 kWh-Batterie an Bord. Diese kann mit 800-Volt-Ladetechnik aufwarten und mit bis zu 350 kW an Schnellladestationen aufgeladen werden.

Die Reichweite liegt beim Dual Motor bei bis zu 670 Kilometern, der Performance schafft bis zu 565 Kilometer. Der Basispreis liegt bei 118.900,- Euro, der Polestar 5 Performance ist ab 140.900,- Euro bestellbar.