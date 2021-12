Polestar 2 Long Range Dual Motor im Test

Opel Insignia GS Business Elegance 1,5 CDTI 122 PS AT im Test

Der frisch geliftete Opel Insignia ist in einem stark schrumpfenden Segment positioniert. Warum er sich dennoch in unser Herz gefahren hat, verraten wir in unserem Testbericht.

Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber