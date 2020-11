Im Jahr 1945 hat Dodge mit dem Power Wagen den ersten Pickup mit Allradantrieb vorgestellt, die Markteinführung hat 1946 stattgefunden. Zur Feier des 75. Geburtstags kommt nun der Ram Power Wagon 75th Anniversary Edition auf den Markt.

Die Sonderedition besticht mit einem sehr robusten Look und unterscheidet sich vor allem optisch von den anderen Ram-Modellen. Ein spezieller Kühlergrill, Premium-Ledersitze im Innenraum und ein spezielles Offroad-Package sind die prägenden Merkmale.

Insgesamt stehen 11 verschiedene Außenfarben zur Wahl, darunter auch Molten Orange und Anvil Grey. An Bord sind auch ein 12″-Touchscreen und das UConnect-Infotainmentsystem.

Für guten Sound sorgt ein 750 Watt Soundsystem von Harman Kardon, passend zum Fahrzeug würden wir Country-Songs auf der Playlist empfehlen. Außerdem verfügt das Sondermodell auch über eine Seilwinde und eine Differenzialsperre an der Hinterachse.

So sollte man auch an die entlegensten Orte kommen. Preislich startet die Sonderedition in Amerika bei 65.250,- US$, nach Europa kommt der Ram Power Wagon 75th Anniversary Edition aber nur als Eigenimport.