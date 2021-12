Im Crashtest: BMW iX, Fiat 500e, Genesis G70, Genesis GV70, Mercedes EQS, MG Marvel R, Nissan Qashqai, Skoda Fabia und VW Caddy [mit Videos]

Die Crashtests des ÖAMTC und seiner Partnerorganisationen haben in jüngerer Vergangenheit über alle Fahrzeugklassen hinweg meist sehr gute Ergebnisse gebracht. Für sieben der elf Pkw im aktuellen Test gilt das ebenfalls: BMW iX , die Genesis-Modelle G70 und GV70 , Mercedes-EQ EQS , Nissan Qashqai , Skoda Fabia und VW Caddy schaffen fünf Sterne, Fiat 500e und MG Marvel R immerhin noch vier.

Max Lang, ÖAMTC-Experte für Fahrzeugsicherheit erklärt: „Diese mit fünf Sternen bewerteten Autos verfügen über hohe Sicherheitsstandards für Erwachsene und Kinder, weiters sind sie mit umfangreichen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es vor allem beim Schutz vulnerabler Verkehrsteilnehmer_innen.“

Letzteres sowie Schwächen in der Kindersicherheit kosten den MG Marvel R den fünften Stern, beim Fiat 500e ist es neben dem Fußgänger_innenschutz vor allem die Sicherheit für erwachsene Insass_innen, die zu wünschen übrig lässt.

Am anderen Ende der Bewertungsskala stehen Dacia Spring (ein Stern) und Renault ZOE (null Sterne) . Zugelassen zum Verkehr sind übrigens auch diese beiden Fahrzeuge, sie erfüllen die dafür notwendigen rechtlichen Voraussetzungen.

Die Crashtests nach EuroNCAP sind allerdings deutlich strenger und haben einen anderen Fokus als die Verfahren zur Typengenehmigung. „Die schwache Gesamtwertung hat bei beiden Modellen auch nichts damit zu tun, dass es sich dabei um Elektroautos handelt. Unsere Crashtests haben ja immer wieder gezeigt, dass sich E-Fahrzeuge in Sicherheitsbelangen in der Regel nicht zu verstecken brauchen – so auch der Fiat 500e, der auch von der Größe her mit diesen beiden Modellen vergleichbar ist und vier Sterne erreicht“, stellt Lang klar.

Video vom Crashtest des BMW iX

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/bmw/ix/44196

Video vom Crashtest des Fiat 500e

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/fiat/500e/44198

Video vom Crashtest des Genesis G70

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/genesis/g70/44199

Video vom Crashtest des Genesis GV70

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/genesis/gv70/44200

Video vom Crashtest des Mercedes EQS

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/mercedes-benz/eqs/44203

Video vom Crashtest des MG Marvel R

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/mg/marvel-r/43818

Video vom Crashtest des Nissan Qashqai

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/nissan/qashqai/44204

Video vom Crashtest des Skoda Fabia

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/skoda/fabia/44207

Video vom Crashtest des VW Caddy

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/vw/caddy/44208