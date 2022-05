Im Crashtest: Kia EV6, Mercedes C-Klasse, Volvo C40 Recharge, VW Multivan sowie Opel Astra und Peugeot 308 [mit Videos]

Nicht ganz so gut – aber mit vier Sternen immer noch sehr sicher – schnitten Opel Astra und Peugeot 308 ab. Max Lang, ÖAMTC-Experte für Fahrzeugsicherheit, erklärt: “Im Wesentlichen kostet ein Kriterium beide Autos den fünften Stern: Die Ausstattung mit Fahrassistenten. Die Insassensicherheit für Erwachsene ist hingegen auf gutem Niveau, wenn auch nicht ganz so hoch wie bei den übrigen Testkandidaten.”

Stark ausbaufähig: Der Schutz für Fußgänger_innen und Radfahrende, das betrifft aber auch das Gros der anderen Fahrzeuge im Test. Immerhin ist die Kindersicherheit bei allen Autos sehr hoch, Astra und 308 bilden diesbezüglich keine Ausnahme.

Ein Positivbeispiel für den Schutz vulnerabler Verkehrsteilnehmer_innen ist die C-Klasse von Mercedes : Sensoren erkennen einen Zusammenstoß mit einem/einer Fußgänger_in und heben im gleichen Moment die Motorhaube an.

Dadurch kann der Aufprall und damit die Verletzungsschwere deutlich gemildert werden. “Darüber hinaus verfügt die C-Klasse, genau wie die anderen Autos im Test, über einen automatischen Notbremsassistenten, der in fast allen Situationen einen Zusammenprall vermeiden kann”, hält der ÖAMTC-Experte fest. “Nur beim Abbiegen haben die meisten Sensoren damit Probleme – abgesehen vom Volvo C40 Recharge , dessen Assistent auch diese Situation meistert.”

Unabhängig von Sensoren und Assistenzsystemen, die Unfälle verhindern sollen, sind und bleiben gewisse Fahrzeugstrukturen, allen voran die A-Säulen, die größte Gefahr für Fußgänger_innen und Radfahrende. “Zwar wurde auch hier in den vergangenen Jahren nachgebessert, es bleibt aber nach wie vor Luft nach oben bei der Konstruktion der Autos”, stellt Lang klar. “Denn noch ist die Technik nicht soweit, dass man sich immer und überall auf die Funktion von Fahrassistenten verlassen sollte.”

Eine wichtige Rolle nehmen die elektronischen Helfer freilich trotzdem ein, weswegen in den Crashtests mittlerweile auch darauf besonderes Augenmerk gelegt wird. “Zunächst ist anzumerken, dass alle sechs Fahrzeuge im Test mit ähnlichen Systemen ausgestattet sind. Darunter Gurterinnerung für alle Sitze, Geschwindigkeits- und Spurassistenten, die auch in allen Modellen ähnlich gut funktionieren. Bei den automatischen Bremssystemen, die auf andere Autos reagieren sollen, gibt es die größten Unterschiede.”

Kurz gesagt: Bei den Fahrzeugen, die fünf Sterne im Test geschafft haben, wie beispielsweise der VW Multivan oder der KIA EV6 , reagieren die Notbremsassistenten in allen überprüften Szenarien zuverlässig. Bei den beiden Autos mit vier Sternen funktioniert das zwar immer noch sehr gut – allerdings nicht ganz so verlässlich, sodass hier am deutlichsten Luft nach oben bleibt.

ÖAMTC-Experte Max Lang zeigt sich insgesamt dennoch zufrieden: “Im Lauf der vergangenen Jahre haben die Hersteller in allen sicherheitsrelevanten Kriterien einen Sprung nach vorn gemacht. Am deutlichsten ist das an der Ausstattung mit Fahrassistenten zu sehen, die in immer größerem Umfang zur Serienausstattung gehören. Und mittlerweile reduzieren die Systeme nicht nur die Unfallschwere, sondern schaffen es immer häufiger, dass es erst gar nicht zu einem Crash kommt.”

Video vom Crashtest des Volvo C40 Recharge

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/volvo/c40-recharge/45878

Video vom Crashtest des KIA EV6

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/kia/ev6/45871

Video vom Crashtest der Mercedes C-Klasse

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/mercedes-benz/c-class/45873

Video vom Crashtest des Peugeot 308

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/peugeot/308/45875

Video vom Crashtest des Opel Astra

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/opel/vauxhall/astra/45874

Video vom Crashtest des VW Multivan

Die Testergebnisse im Detail: https://www.euroncap.com/de/results/vw/multivan/45881